Milas'ta orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi ormanlık alanda geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT