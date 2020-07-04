Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Milas'ta orman yangını
04.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:08

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 4 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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