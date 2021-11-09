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MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, zeytinlik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, zeytinlik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Lavranda Ketendere mevkiinde zeytinlik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fırat AKAY/MİLAS, (Muğla), (DHA)

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

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