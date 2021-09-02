Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bodrum Çiftlikköy yakınlarında ağaçlık bölgede, bugün saat 13.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan başlayan müdahalelerle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı