Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bodrum Çiftlikköy yakınlarında ağaçlık bölgede, bugün saat 13.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan başlayan müdahalelerle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)

Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi... BODRUM'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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