MİLAS'TA ORMAN YANGINI-1 MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkisi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı.

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Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), -

Kaynak: DHA