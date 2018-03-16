Milas'ta Okul Servisleri Mercek Altında

Milas'ta görev yapan polis, jandarma ve zabıta ekiplerinden oluşan ekip, öğrencilerin eğitim birimlerine güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi için okul servislerini denetledi.

Milas'ta okul servislerinin mevzuatta yer alan kurallara uymalarını sağlamak için görev yapan denetleme komisyonu, ilçedeki servis araçlarına yönelik denetimleri titizlikle sürdürüyor. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinden oluşan ekip, öğrencilerin güvenliği için okul servislerini tek tek denetlediler ve eksiklikler konusunda servis şoförlerini uyardılar.

Okul Servis Araçları Denetleme Formu'nda yer alan kriterlerine göre inceme yapan ekipler, araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddelerde denetim yaptı.

Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağı ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceği ifade edilirken; okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür edildi.

Öte yandan ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde görev yapan okul servislerinin de jandarma tarafından denetleneceği bildirildi. - MUĞLA