Milas'ta Kore Gazisi hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde İkamet eden Kore Gazisi Dursun Demirkan vefat etti.
23.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:28
Muğla'nın Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde İkamet eden Kore Gazisi Dursun Demirkan vefat etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyesi Milaslı Kore Gazisi Dursun Demirkan 91 yaşında hayatını kaybetti. Demirkan'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Menteş Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığına defin edildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban yayınladığı mesajla üzüntülerini dile getirerek, Merhum Demirkan'a rahmet ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. - MUĞLA
Kaynak: İHA