Milas'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Milas'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Milas'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Milas ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Milas ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Zeken'in kullandığı 48 LG 534 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi'nde Engin Genç idaresindeki 48 AEZ 026 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Zeken, araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Zeken, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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