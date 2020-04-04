Milas'ta içmesuyu çalışmaları devam ediyor
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Devlet Su İşleri, Milas, Güncel

Milas'ta içmesuyu çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, "Milas ve Yöresi İçmesuyu Temini Projesi" ile Milas İlçesi ve Beçin Mahallesinin 2045 yılına kadar içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak.

04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:08
Milas'ta içmesuyu çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, "Milas ve Yöresi İçmesuyu Temini Projesi" ile Milas İlçesi ve Beçin Mahallesinin 2045 yılına kadar içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak.

Yapımı DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan Akgedik Barajı'ndan yıllık 5 milyon metreküp su temin edilecek.

Alanda içmesuyu isale hatları ve arıtma tesisi inşaatları tamamlandığında Milas ilçesi ve Beçin Mahallesi'nde yılda yaklaşık 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

Proje kapsamında 19 bin 640 metre isale hattı, 21bin metreküp kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi, 2 içmesuyu deposu ve bir terfi merkezi bulunuyor.

Kaynak: AA

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