Milas'ta helikopterli trafik denetimi
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, Milas- Ören karayolunda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Saat 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleştirilen havadan denetimlerde, 3 kişiye 'geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek', 1 kişiye ise 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etme' ihlalinden toplam 813 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği bildirildi.