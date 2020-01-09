Milas'ta fuhuş operasyonu
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Milas'ta fuhuş operasyonu

Milas ilçesinde fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

09.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:46
Milas'ta fuhuş operasyonu

ilçesinde fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği gerekçesiyle Z.K. gözaltına alındı, biri yabancı uyruklu iki kadın ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin, kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen S.A'yı da yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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