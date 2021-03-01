Milas'ta evde çıkan yangın ilk müdahale tankeriyle söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milas'ta evde çıkan yangın ilk müdahale tankeriyle söndürüldü

01.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:56
Milas'ta evde çıkan yangın ilk müdahale tankeriyle söndürüldü

Milas ilçesinde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın belediye tarafından dağıtılan ilk müdahale tankeriyle söndürüldü.

Milas ilçesinde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın belediye tarafından dağıtılan ilk müdahale tankeriyle söndürüldü.

Gürceğiz Mahallesi'nde bir evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ulaşımın zor olması nedeniyle itfaiye aracı müdahalede güçlük çekti.

Yangın ekipler ve mahalle sakinlerince Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye verilen yangın tankeri ile söndürüldü.

Muhtar Ersoy Yılmaz, mahallelerinde meydana gelen ev yangınına daha da vahim hale gelmeden müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının daha da büyümesini engelleyerek evlere sıçramasını önlediklerini belirten Yılmaz, "Tanker talebimizi bir gün içinde yerine getiren Büyükşehir Belediyesinin ne kadar yerinde bir karar verdiğini öğrenmiş olduk. Ekipler de nasıl kullanacağımızı daha önce göstermişti." dedi.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesinin il genelinde 137 yangın tankeri dağıttığı ve bu tankerler sayesinde 20 yangına müdahale edilerek önlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Osman Özköylü Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milas'ta evde çıkan yangın ilk müdahale tankeriyle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:01:38. #1.15#
title