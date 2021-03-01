Milas'ta evde çıkan yangın ilk müdahale tankeriyle söndürüldü

Milas ilçesinde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın belediye tarafından dağıtılan ilk müdahale tankeriyle söndürüldü.

Milas ilçesinde bir evde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın belediye tarafından dağıtılan ilk müdahale tankeriyle söndürüldü.

Gürceğiz Mahallesi'nde bir evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ulaşımın zor olması nedeniyle itfaiye aracı müdahalede güçlük çekti.

Yangın ekipler ve mahalle sakinlerince Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye verilen yangın tankeri ile söndürüldü.

Muhtar Ersoy Yılmaz, mahallelerinde meydana gelen ev yangınına daha da vahim hale gelmeden müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının daha da büyümesini engelleyerek evlere sıçramasını önlediklerini belirten Yılmaz, "Tanker talebimizi bir gün içinde yerine getiren Büyükşehir Belediyesinin ne kadar yerinde bir karar verdiğini öğrenmiş olduk. Ekipler de nasıl kullanacağımızı daha önce göstermişti." dedi.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesinin il genelinde 137 yangın tankeri dağıttığı ve bu tankerler sayesinde 20 yangına müdahale edilerek önlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç