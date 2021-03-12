Milas'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
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Milas'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

12.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:31
Milas'ta durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde şüphelenilerek durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde şüphelenilerek durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Joshua ile yapılan arama neticesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan N.Ş. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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