Milas'ta doğalgaz çalışmaları devam ediyor
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Milas'ta doğalgaz çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milas'ta doğalgaz çalışmaları devam ediyor

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas için uzun yıllar mücadelesi verilen doğalgaz alanında önemli gelişme kaydedildiğini açıklayarak "çalışmalar başlıyor" müjdesini verdi.

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AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas için uzun yıllar mücadelesi verilen doğalgaz alanında önemli gelişme kaydedildiğini açıklayarak "çalışmalar başlıyor" müjdesini verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas'ta özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliğinin çözümü noktasında önem arz eden doğalgaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmaların kısa sürede başlayacağını müjdeleyen Demir, "Uzun yıllardır hava kirliliğiyle mücadele eden Milas ilçemizde hemşehrilerimizin sağlığı için doğalgaz çalışmalarında sona geldiğimizi müjdelemek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'le görüşmemizde Milas ilçemizin doğalgaz konusunda talebini tekrar ilettik. Bakanımızdan Milas doğalgaz çalışmalarının çok kısa süre içinde başlayacağı müjdesini aldık" dedi.

"Yedek trafo desteği"

Milas'ta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili de görüşmeler yapıldığını belirten Demir, "Ayrıca Milas'ta ve diğer ilçelerimizde zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerinin de önüne geçebilmek için yedek trafo desteği de AYDEM işbirliğinde sağlanacak. Başta doğalgaz yatırımı olmak üzere, enerji konusundaki destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Milas'ta doğalgaz çalışmaları devam ediyor
Milas'ta doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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