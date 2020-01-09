Milas'ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama
Muğla'nın Milas ilçesinde, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
09.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:22
Muğla'nın Milas ilçesinde, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Milas'ın Hocabedrettin Mahallesi Hamam Sokak 'ta 7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde bir kadını taciz eden H.U. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifade işlemi tamamlanan H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI