Milas'ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama
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Milas'ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

09.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:22
Milas'ta cinsel taciz iddiasına 1 tutuklama

'nın ilçesinde, cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Milas'ın Hocabedrettin Mahallesi Hamam Sokak 'ta 7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde bir kadını taciz eden H.U. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifade işlemi tamamlanan H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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