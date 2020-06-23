Milas'ta çiftçilere 'zeytin sineği ve halkalı leke' uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milas'ta çiftçilere 'zeytin sineği ve halkalı leke' uyarısı

Muğla'nın Milas ilçesindeki zeytinlik arazilerde inceleme yapan Milas Ziraat Odası'nda (MİZO) görevli ziraat mühendisleri, zeytinde bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve bu sebeple zeytin olan arazilerde yoğun şekilde etkili olması beklenen zeytin sineği zararlısına karşı tuzak asılmasını,...

Milas'ta çiftçilere 'zeytin sineği ve halkalı leke' uyarısı
23.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:19

Muğla'nın Milas ilçesindeki zeytinlik arazilerde inceleme yapan Milas Ziraat Odası'nda (MİZO) görevli ziraat mühendisleri, zeytinde bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve bu sebeple zeytin olan arazilerde yoğun şekilde etkili olması beklenen zeytin sineği zararlısına karşı tuzak asılmasını, halkalı leke zararlısı için ise taban arazilerde yılda 3 dönem bordo bulamacı uygulanmasını önerdi.

MİZO'da görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'nın talimatıyla oluşturdukları plan ve program dahilinde ilçedeki çiftçilerle tarlalarında görüşerek Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti sunuyor. Ziraat mühendisleri çalışmalar kapsamında; Ağaçlıhöyük ve Koru'da pamuk ve mısır, Yaşyer, Damlıboğaz, İçme ve Ovakışlacık'ta mısır ve yonca, Ören'de narenciye, zeytin ve ceviz, Pınarcık, Bafa ve Akçalı Mahallelerinde ise zeytin tarımı yapılan arazilerde inceleme yaptı. Ziraat mühendisleri, tespitler doğrultusunda çiftçilere tarımsal ürünlerde görülen zararlılar ve mücadele yöntemleri, bitki bakımı gibi konularda bilgi verdi.

"Zeytin sineği zararlısına karşı tuzak asılmalı"

Zeytin tarımı konusunda Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti ile bilinçli tarım yapılan Akçalı Mahallesi'nde inceleme yapan Ziraat Mühendisi Abdullah Öz, Akçalı'da geçtiğimiz yıl oldukça yüksek bir verim alındığını hatırlatarak, "Akçalı Mahallemizde ana geçim kaynaklarından birini oluşturan zeytincilik, geçtiğimiz sezon çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bereketli bir hasat dönemini geride bırakan çiftçilerimiz, zeytinlerini budadılar, gerekli gübre çalışması yapıldı. Gelecek yıl için şuan itibariyle verim gözükmüyor. Ama zeytin ağaçlarının durumu gayet iyi bir sonraki dönem için burada diğer şartlardaki uygunlukla birlikte yüksek bir verim beklendiğini söyleyebiliriz." dedi.

Zeytin zararlılarından olan zeytin sineği, zeytin güvesi ve taban arazilerde yoğun olarak görülen halkalı lekeye karşı uyarılarda bulunan Öz, "Bu yıl meyve az olduğu için yoğun bir zeytin sineği zararlısı bekliyoruz. Akçalı Mahallemizde zeytin sineği zararlısı için tuzak asımını gerçekleştirdik. Şuan tespitlerimize göre bazı alanlarda zeytin güvesi zararlısına karşı mücadele verilmesi gerekiyor. Halkalı leke içinde özellikle taban arazilerde bordo bulamacı uygulaması yapılmalı." dedi. Öz, Milas genelindeki meyve veren zeytinlik arazilerde zeytin sineğine karşı tuzakların asılması ve sayımlara göre mücadele yönteminin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Taban arazilerdeki zeytinlikler büyük risk altında"

Zeytinin Milas'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Yusuf Ören, "Zeytin tarımı için taban araziler yerine, rakımın yüksek olduğu araziler tercih edilmeli. Bu arazilerde dal kanseri, halkalı leke ve mantar hastalıkları görülme sıklığı oldukça düşük. Taban arazilerde nemle birlikte mantar hastalıkları sebebiyle verim düşüklüğünü ve ağacı kaybetmeye kadar giden sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Yeni kurulacak olan zeytinliklerde rakımın yüksekliğine, hakim rüzgar yönüne göre dikim yapılmalı" diye konuştu.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti'nden büyük fayda gördüklerini belirten Akçalı Mahalle Muhtarı Ali Çetin, Akçalı'nın bilinçli zeytincilik yapılan kırsal mahallerin başında geldiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Mahallemizdeki çiftçiler zeytinde kalite ve yüksek verim için büyük emek vererek ağaçlarına bakıyor. Zeytincilik konusunda bizlere her zaman destek olan Milas Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve personeline, Milas Ziraat Odası Başkanımız Sayın İsmail Atıcı'ya ve ziraat mühendislerimize teşekkür ediyorum"

"Danışmanlık alan çiftçi başarı elde ediyor"

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan çiftçilerin, tarımsal üretimde başarı sağladıklarını söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, "Milas Ziraat Odası tüm imkanlarıyla, personelimizle, ziraat mühendislerimizle çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Milas tarımını geliştirmek, çiftçilerimizin sorunlarını çözmek adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ücretsiz olarak sunduğumuz Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti ile birçok çiftçimize ulaşarak, bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşması için gayret gösteriyoruz. Cefakarca üretime devam eden çiftçilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Alper Ulusoy Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Milas'ta çiftçilere 'zeytin sineği ve halkalı leke' uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:19:52. #1.15#
title