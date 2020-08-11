Milas'ta bitkin halde bulunan pelikan korumaya alındı
Milas ilçesinde vatandaşlar tarafında bitkin halde bulunan pelikan korumaya alındı.
11.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:28
Milas ilçesinde vatandaşlar tarafında bitkin halde bulunan pelikan korumaya alındı.
Bafa Gölü kenarındaki bir restoranın yanına gelen ve hareket etmekte güçlük çeken pelikanı gören işletme sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
Göl kenarına gelen jandarma ekibi, pelikanı balıkla besledi. Pelikan, daha sonra Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Pelikanın kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA