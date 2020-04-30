Milas'ta bir evin mutfağında patlayan tüp korkuttu
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Milas'ta bir evin mutfağında patlayan tüp korkuttu

Milas'ta bir evin mutfağında patlayan tüp korkuttu Milas Halilbey Bulvarı'nda yer alan Ayşe Bilge isimli vatandaşın ikamet ettiği evde bu sabah saatlerinde yangın çıktı.

Milas'ta bir evin mutfağında patlayan tüp korkuttu
30.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:09

Milas'ta bir evin mutfağında patlayan tüp korkuttu

MUĞLA - Milas Halilbey Bulvarı'nda yer alan Ayşe Bilge isimli vatandaşın ikamet ettiği evde bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe Bilge mutfakta çay koymak için ocağı yakmaya çalıştığı sırada tüp alev aldı. Çıkan yangın üzerine Bilge komşularından yardım istedi.

Evin içerisine giren komşuları da durumun tehlikeli olduğu fark ederek Ayşe Bilge'yi de alarak evden dışarı çıktı. Bilge ve komşularının evi boşaltmasının ardından ise alev alan tüp patladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ikametteki yangın söndürüldü.

Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Ayşe Bilge'nin yakınları, Bilge'nin olaydan yara almadan kurtulduğunu öğrenince rahat bir nefes aldılar.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Milas'ta bir evin mutfağında patlayan tüp korkuttu

Kaynak: İHA

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