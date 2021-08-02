Milas'ta başlayan orman yangını Bodrum'a sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor
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Milas'ta başlayan orman yangını Bodrum'a sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor

Milas'ta başlayan orman yangını Bodrum'a sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nden başlayıp Bodrum'a sıçrayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nden başlayıp Bodrum'a sıçrayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor. Dünden beri devam eden yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale edilen yangında havadan helikopterlerle söndürme çalışması yapılıyor.

Yangına çevre illerde de orman ve itfaiye ekipleri desteğe geldi. Mahalle sakinleri ile bölgeye gelen gönüllüler, söndürme çalışmalarında görev alıyor. Bodrum'un Gökpınar, Mazı ve Armutçuk mahallelerinde etkili olan yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahallelerin tahliyesine karar verildi.

Mahalle sakinleri ve turistlerden oluşan toplam 1089 kişi, deniz ve kara yoluyla tahliye edilerek Bodrum Yarımadası'ndaki otellere yerleştirildi. Evlerini terk etmeyen vatandaşlar, alevlerin evlerine yaklaşması üzerine kovalarla yangını söndürmeye çalışıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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