Milas'ta aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.
Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.Ş'nin ilçede olduğunu belirledi.
Bulunduğu adres tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız