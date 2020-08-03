Milas'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Milas'ta polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
03.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:34
Milas'ta polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki kontrol noktasında uygulama yapıldı. Kontrollerde 75 gram kokain ele geçirilen aracın şoförü E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA