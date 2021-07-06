Milas'ta araç yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'ta araç yangını

Milas'ta araç yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın tamamını saran yangında sürücü son anda kurtuldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın tamamını saran yangında sürücü son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Koru Mahallesi sınırlarında seyreden 48 ADZ 394 plakalı aracın motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eder etmez aracını sağa çekerek durduran sürücü durumu 112'ye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin olay yerine gelerek müdahale bulunduğu araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Milas'ta araç yangını
Milas'ta araç yangını
Milas'ta araç yangını
Milas'ta araç yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kartal Tibet Burak Özçivit Selin Şekerci Müslüm Gürses
Spor Diego Diego Costa Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas'ta araç yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:39:00. #1.15#

title