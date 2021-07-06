Milas'ta araç yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın tamamını saran yangında sürücü son anda kurtuldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın tamamını saran yangında sürücü son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Koru Mahallesi sınırlarında seyreden 48 ADZ 394 plakalı aracın motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eder etmez aracını sağa çekerek durduran sürücü durumu 112'ye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin olay yerine gelerek müdahale bulunduğu araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı