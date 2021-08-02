Milas'ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı, Gökbel köyü boşaltıldı
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Milas'ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı, Gökbel köyü boşaltıldı

Milas'ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı, Gökbel köyü boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı. Milas Gökbel Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı.

Dün öğleden sonra Milas'ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor. Bugün öğlen saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi. Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler. Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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