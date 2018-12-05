Milas'ta AK Parti Meclis Üyeliğine Bugüne Kadar 34 Başvuru

Ülkemiz genelinde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 'yerel seçimler' öncesi siyasi arenada ortam yavaş yavaş ısınırken, aday adaylığı başvurularında ise hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda, Muğla'da AK Parti Milas İlçe Başkanlığı'ndan Milas Belediyesi Başkan Adaylığı için Barış Saylak'tan başka bir isim başvuru yapmazken, meclis üyeliği aday adaylığı için ise bugüne kadar 34 kişi başvuruda bulundu.

31 Mart 2019'da yapılacak olan 'yerel seçimler' öncesi Milas AK Parti'de belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor. 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Milas Belediyesi Başkan Aday Adayı olan Barış Saylak, bu kez Milas Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu yaptı. Bu başvuru sonrası kimi çevrelerce eleştirilen Saylak, AK Partili seçmenlerin de gönüllerini kazanmaya çalışıyor.

Başvurular arasında eski belediye başkanı 'Hürol Önder' yok

Milas'ta AK Parti'den Belediye Başkanlığı için tek aday adayı Saylak olurken, belediye meclis üyeliği için şuana kadar 34 kişinin başvuruda bulunduğu, Milas İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından tek tek paylaşılarak duyuruldu. Paylaşımlar arasında geçmiş dönem Belediye Başkanı, mevcut Milas Belediye Meclis Üyesi 'Hürol Önder'in şuana kadar başvuruda bulunduğuna dair herhangi bir paylaşımın bulunmaması ise dikkat çekti.

Mevcut Belediye Meclis Üyesi 'Hayri Balcı' yerine oğlu 'Osman Balcı'

Yapılan başvurular arasında dikkat çeken diğer bir bölüm ise, iş adamı 'Hayri Balcı' başvuruda bulunmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda mevcut Belediye Meclis Üyesi 'Hayri Balcı'nın yerine oğlu Osman Balcı başvuruda bulunduğu görüldü. Yine yapılan paylaşımlar arasında mevcut belediye meclis üyelerinden Orhan Doğukan Altunsoy ve Bafa eski belediye başkanlarından İhsan Akarsu'nun başvuru yapmadığı gözlemlendi.

Başvurular arasında en dikkat çeken isim 'İhsan Bozan'

Öte yandan Kılıç Holding sahibi Orhan Kılıç'ın damadı, holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda Türkiye Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan da başvuru yapan isimler arasındaki yerini alırken, başvurular arasında en dikkat çeken isim oldu.

AK Parti Milas İlçe Başkanlığı'na başvurular devam ederken, Milas Belediye Meclis üyeliği aday adaylığı için şuana kadar başvuru yapan isimler şöyle;

Murat Sodra (İş Adamı), İhsan Bozan (İş Adamı), Kadir Karagülle (İş Adamı), Hasan Çemrek, Soner Korkmaz (İş Adamı), Enese Güngören, Abdulmuttalip Akgül (Esnaf), Ejder Üstek (İş Adamı), Nihal Zorlu Aracı (Avukat), Canan Özmen (Avukat), Nevzat Solmaz (Mimar), Duygu Pınar Marçalı Doğru (Orman Mühendisi), Mehmet Albayrak (Veteriner Hekim), Veli Ulaş (Emlakçı), Ayşegül Semerci Güneş (İnşaat Mühendisi), Fikri Çırak, Özlem Şahin, Serdal Başal, Mehmet Ali Çınar (Esnaf), Yılmaz Özbek (Diş Hekimi), Ömer Özler (Mali Müşavir), Osman Balcı (İş Adamı), Sercan Kaya, Necip Dalar (Esnaf), Durmuş Özdemir (Veteriner Hekim), Murat Demirbağ, Ertuğrul Gezginci, Ferhat Acar, Kadir Bingöl (Avukat), Merve Turhan, Kemal Keskin, Bülent Mutlu (Müteahhit), Uğur Bıçakçı (İş Adamı) ve Kazım Yıldırım. - MUĞLA