Milas'ta 90 adet sahte alkol ele geçirildi - Haberler

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Milas'ta 90 adet sahte alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta 90 adet sahte alkol ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda 90 adet bandrolsüz içki ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda 90 adet bandrolsüz içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya plakalı bir araç ile Milas'a bandrolsüz alkol geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bahse konu araç için çalışma başlatan ekipler Milas ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araç üzerinde yapılan aramada, 90 adet 100 Cl'lik bandrolsüz sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Muğla, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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