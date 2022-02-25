Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Haberler
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Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kargo şirketlerinde yapılan kontrolde 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kargo şirketlerinde yapılan kontrolde 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo şirketlerinde yaptığı kontroller sonucunda 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Denetim sonucunda gözaltına alınan C.L ve A.L isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Sigara, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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