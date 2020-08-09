Milas'ta 50 hektar tarım ve orman arazisi yandı MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle 17 saatte söndürüldü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle 17 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre toplam 50 hektar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.

Milas'ın kırsal Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiindeki, zeytinlik alanda, dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana da sıçradı. Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arazözle yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevlere havadan 2 uçak, 8 helikopter, karadan ise 50 arazözle 200 kişilik orman personeli müdahalede bulundu.

İl Orman Bölge Müdürlüğü, kameralarla donatılan yangın kontrol aracından, ekipleri alevlerin olduğu noktalara yönlendirdi. Ekipler, havanın kararması nedeniyle yangın bölgesini termal kameralı drone uçurarak kontrol etti. Termal kameralı drone ile, karadan görülmeyen noktalar havadan tespit edilip, gerekli müdahalenin zamanında yapılması sağlandı. Mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 7 saat içinde kısmen kontrol altına alındı.Bugün günün ilk ışıkları ile hava araçlarının tekrar desteğe başlamasıyla alevler söndürüldü. 17 saatte güçlükle söndürülen yangında, toplam 50 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarına ise halen devam ediliyor.

Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA