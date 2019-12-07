Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede 36 işçi, kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

07.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:11
Milas'ta 36 işçi zehirleme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MUĞLA'nın ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede 36 işçi, kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

'ndeki bir su ürünleri işletmesinde çalışan 36 işçi, dün saat 15.30 sıralarında, geniz yanması, öksürük, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadı. İhbar üzerine işletmeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kimyasal madde zehirlenmesi şikayetiyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

36 işçinin zehirlenmesine neden olan maddenin, temizlik personelleri tarafından iki farklı yüzey temizleyicinin karıştırılması nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Kaynak: DHA
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