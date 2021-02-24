Milas'ta 3 belediye çalışanı ve 1 müteahhit 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı
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Milas'ta 3 belediye çalışanı ve 1 müteahhit 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı

24.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:06
Milas'ta 3 belediye çalışanı ve 1 müteahhit 'rüşvet' suçundan gözaltına alındı

MUĞLA Milas Belediye Başkanlığı'nda yapı denetim biriminde çalışan 3 personel, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına alındı.

MUĞLA Milas Belediye Başkanlığı'nda yapı denetim biriminde çalışan 3 personel, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından gözaltına alındı. Bir müteahhidin de gözaltına alındığı operasyonda, 3 belediye personelinin usulsüz yapılara rüşvet karşılığı göz yumduğu ileri sürüldü.

Bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim'de çalışan bazı memurların, usulsüz yapılara rüşvet karşılığı göz yumduğunu belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 07.30 sıralarında, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, belediye çalışanı H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.F.A.'nın evinde yapılan aramada 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök hintkeneviri ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Cep telefonlarına el koyulan şüphelilerin, cuma günü, 'rüşvet ve irtikap' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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