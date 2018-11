Milas'ta 2014 Yılında CHP'nin Aday Adayı AK Parti'den Aday Adayı Oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Mezbaha Tesisi'nde veterinerlik görevini yürüten Barış Saylak, AK Parti'den Milas Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan Saylak; "Bu kararımdan dolayı biliyorum ki çok eleştirileceğim. Hainlikle, döneklikle hatta satılmışlıkla da suçlanacağım ama Milas'ın çocukları, Milas'ın gençleri, Milas'ın geleceği için Barış Saylak feda olsun. Aslı olan Milas'tır" dedi.

AK Parti Milas İlçe Binası önünde İlçe Başkanı Fahri Acar, kadın ve gençlik kolları üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Barış Saylak, parti binası önünde toplanan kalabalıkla tek tek selamlaştı.

"Ben, kazanamayacağım hiçbir seçime girmem"

İlçe Başkanı Fahri Acar'a aday adaylığı dosyasını teslim etmeden önce kısa bir açıklama yapan Barış Saylak; "Milas'ın mevcut potansiyelleriyle bugünkü durumundan birkaç adım daha yukarıya gidebilmesi için, hak ettiği yere ulaşması için bir 5 yıl iktidarın desteğine kesinlikle ihtiyacımız var. Bu kararımdan dolayı biliyorum ki çok eleştirileceğim. Hainlikle, döneklikle hatta satılmışlıkla da suçlanacağım ama Milas'ın çocukları, Milas'ın gençleri, Milas'ın geleceği için Barış Saylak feda olsun. Milas'ın sosyo-ekonomik tablosunu, kültürel yapısını birkaç basamak yukarıya çıkarmak tek hedefim. Bunu tek başıma ben başaramam. Tüm Milaslılar, ortak akıl ile hep birlikte başaracağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, karıncanın kardeşine ihtiyacımız var. Her düşünceden, her soydan, her boydan insana, yüreğimizi de aştık, kollarımızı da açtık. Barış Saylak, bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmemiştir. Gerek dünya görüşünden dolayı, gerekse ideolojik düşüncesinden dolayı ne olursa olsun kimseye farklı bir yaklaşım sergilemedim. Kendimi bir cümle ile anlatmam gerekirse, Barış Saylak vicdanı olan bir adamdır. Milas ile ilgili kaygıları olan, beklentileri olan, Milaslı olan veya Milas'ta yaşayan hemşehrilerimizin; yaşamlarını, sosyo-ekonomik durumlarını, kültürel yapılarını daha yukarılara taşımak için tüm Milaslı hemşehrilerimin ortak aklına ve vicdanına sesleniyorum, gelin hep birlikte Milas'a çağ atlatalım. Sizlerden tek isteğim budur. İşimiz Milas, gücümüz Milas olacaktır. Birileri kendi geleceğim için pazarlık yaptığımı söylüyor. Hiçbir konuda kimse ile pazarlık yapmadım. Dün itibariyle kamu görevinden de ayrıldım. Seçimi kaybedersem bir kamu kurumuna müdür olarak atanacağım söyleniyor, bunlar doğru değil. Ben, kazanamayacağım hiçbir seçime girmem" dedi.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar da Belediye Başkan Aday Adayı Barış Saylak'a göstermiş olduğu medeni cesaretinden dolayı tebrik etti. - MUĞLA