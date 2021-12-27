Milas'ta 17 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde yapılan operasyonda, 17 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi Sarıçay Deresi mevkiinde yaklaşık 100 metrekarelik alan içerisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti. Bölgede önlem alan jandarma, geçen 25 Aralık'ta, öğle saatlerinde, Hint kenevirlerininin ekili olduğu tarlaya gelen Ü.A. ve U.K.'yı gözaltına aldı. Boyları 20-70 santimetre arasında değişen 17 bin 660 kök kenevir bitkisi imha edilmek üzere sökülürken, gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.