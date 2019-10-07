Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin; "Çiğ süt referans fiyatı üreticimize nefes aldıracak"

07.10.2019 16:09

Türkiye Süt Üreticileri Merkezi Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, soğutulmuş çiğ süt fiyatlarının 15 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2020'nin sonuna kadar yüzde 15 artışla 2.30 TL olarak belirlenmesini, üretici açısından önemli bir fiyat revizesi olarak değerlendirdi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticinin desteklenmesi açısından süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşündüğünü belirtmişti. Bakan Pakdemirli'nin bu açıklamaları ve üretici birliklerinden gelen talebin ardından Ulusal Süt Konseyi toplanarak, soğutulmuş çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.



Bakanlık, üretici ve sanayici temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal Süt Konseyi toplantısında, üretici temsilcileri soğutulmuş çiğ süt fiyatlarının 50 kuruş artırılarak bunun 25 kuruşunun desteklerden 25 kuruşunun da fiyatlara yansıtılmasını istedi. Süt üreticilerinin yakından takip ettiği toplantıda, 15 Kasım'dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarının yüzde 15 artırılarak 2.30 TL olmasına karar verildi.



Türkiye Süt Üreticileri Merkezi Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği yeni soğutulmuş çiğ süt fiyatını üreticileri memnun eden bir fiyat revizyonu olarak değerlendirdi.



Ulusal Süt Konseyi'nin tüm taraflarla birlikte Bakanlık himayelerinde, süt üreticilerini kaliteli ürün üretmeye teşvik edecek bir taslak üzerine çalışma yaptığını duyuran Başkan Gezgin, çiğ süte yeni fiyat belirleme sistemi getirecek olan tasarıyla ilgili şunları kaydetti; "Bu güne kadar 1 litre soğutulmuş çiğ süt fiyatı belirlenirken kaliteye bakılmazken, Bakanlığımız ile üretici örgütleri tarafından yeni dönemde kalite bazlı ödemeye geçilmesi için çalışma başlatıldı. Bu yeni tasarıda üretilen sütün protein ve yağ değerlerine bakılacak ve bu değerlere göre ödeme yapılacak."



Kalite bazlı üretimi hedeflediklerini söyleyen Gezgin, Milas Süt Birliği üyesi üreticilerin kaliteli üretim yapabilmesi için birçok alanda destek sağladıklarını ve bu alanda altyapı ile yetişmiş insan gücüne yatırım yaptıklarını ifade etti.



Yeni dönemde soğutulmuş çiğ sütün bileşenlerine göre sınıflandırılarak fiyatlandırılacağını kaydeden Gezgin, "Bu sistem, kalite kriteriyle teşvik alacak olan üreticinin milli ekonomiye daha fazla katkı sunmasını sağlayacak. Milas Süt Birliği olarak savunduğumuz bu uygulama için iki yıl önce hazırlık yapmaya başlamıştık ve şuan hazırız. Bu anlamda, Selimiye'de Ege Bölgesi'nin sayılı tesisleri arasında gösterilen Çiğ Süt Yenileşim Merkezimizi kurduk. Selimiye ve Baharlı'daki iki tam teşekküllü laboratuvarımızda görev alan personelimiz, üretilen sütün bütün değerlerini ölçebiliyor. Milas Süt Birliği üyeleri, yatırımlarımız ve çalışmalarımız sayesinde kalite bazlı ödeme sistemine sorunsuz bir şekilde geçebilecek" dedi.



Üreticilerin sorunları ve talepleri doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlarla, mercilere sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Gezgin, "Çiğ süt referans fiyatı, 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihlerinde geçerli olmak üzere, Ulusal Süt Konseyi tarafından revize edildi. Üreticimizin üretimini artırarak devam ettirebilmesi için süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olmasını arzu eden Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli' ye, tüm çalışma ekibine üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni fiyat uygulamasının da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Üreticilerin, çiğ süt desteklemeleri ve yem fiyatları konusunda endişeleri olduğunu belirten Gezgin, "Üreticilerimiz süte her zam geldiğinde yem fiyatlarına da zam yapıldığına dikkat çekerek, Bakanlığımızın bu konuda gerekli çalışmaları yapmasını ve önlem almasını istiyor. Üreticilerimizin, yeni süt fiyatının 2020'nin sonuna kadar devam edeceği zaman diliminde, maliyetlerin de yerinde kalıp kalmayacağı konusunda kaygıları bulunuyor. Sektörü ayakta tutan devlet destekleri ve teşviklerin pozitif yönde devam etmesini, yeni soğutulmuş çiğ süt fiyatının ilerleyen dönemde maliyet artışına göre yeniden değerlendirmesini üreticilerimiz adına talep ediyoruz. Bu taleplerin gerçekleştirilmesiyle, sektördeki istikrarın sağlanarak üretim ve kalitenin artacağına inanıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA