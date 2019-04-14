Milas Ot Festivali'ne Yoğun İlgi

Muğla'nın Milas ilçesinde yöresel otların tanıtımı amacıyla "1. Milas Ot Festivali" düzenlendi.

Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesinin katkılarıyla Kapıkırı Mahallesi'nde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivale katılan vatandaşlar, stantlarda satışa sunulan yöresel otlara ve lezzetli ot yemeklerine yoğun ilgi gösterdi.

Konser, yemek yarışması ve çocuklara yönelik etkinliklerle renkli görüntülere sahne olan festivalde, yoğun bir ziyaretçi katılımı yaşandı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçenin aynı zamanda sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı şeklinde değerlendirilen yenilebilir ot türleri ve şifalı bitkiler yönünden de oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Festivalde sarmaşık otu, tilkişen, arapsaçı, hardal otu, ebegümeci, sarı ot, köreme, kazyak ve kenker gibi yenilebilir yöresel otların halk tarafından sergilendiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"İlçemizin otlarının ve ot yemeklerinin tanıtımını yapmak, endemik bitki türlerimizle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Heraklia Antik Kenti'nin de bulunduğu Kapıkırı Mahallemizde, tarihle ve muhteşem doğayla iç içe bir festival gerçekleştirdik. Yenilebilir doğal otlarımızın yanı sıra çayı yapılarak, şifa niyetine içilen altın otu, kekik, karabaş otu gibi bitkiler de tanıtıldı. Vatandaşlarımızın ilgiyle takip ettiği festivalimizde çocuklarımıza ve katılımcılara yönelik yöresel otlar hakkında bilgilendirme, ot yemekleri yarışması, müzik, resim sergisi gibi sanatsal etkinlikler gerçekleştirdik. Şenliğimizi geleneksel bir hale getirip, her yıl başka bir mahallemizde düzenlemeyi düşünüyoruz."

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç de yöresel otların bilinçsizce tüketimin önüne geçerek, bu bitkilerin gelecek nesillere ulaştırılmasının önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: AA