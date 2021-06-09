Milas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı.

Muğla'nın tek organize sanayi bölgesi olma özeliğini taşıyan Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Böke başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda gündemde bulunan parsel tahsisleri, elektrik şebekesi geçici kabulü ve diğer 5 madde görüşülerek karara bağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı