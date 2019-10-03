Milas OSB'de sanayi parsellerinin düzlenmesi için ihaleye yapılacak

03.10.2019 09:40

Milas OSB'de sona gelindi. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı yapım işleri tamamlandı ve yapılan işlerin geçici kabulü yapıldı. Yapımı son aşamaya gelen Milas OSB'de, oluşturulan sanayi parsellerinin düzlenerek inşaata hazır hale getirilmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı için ihale açıldı.



Yapımı son aşamaya gelen Milas OSB'de, oluşturulan sanayi parsellerinin düzlenerek inşaata hazır hale getirilmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı için ihale açıldı. OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığı tarafından açılan ihale 11 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 15.00'te Milas OSB Müdürlüğü binasında yapılacak. 3 milyon 345 bin 160 TL keşif bedeli üzerinden yapılacak olan ihale koşullarına göre işin bitim süresi 180 gün olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini ihale saatine kadar OSB Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile iletmeleri gerekiyor.



Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı yapım işleri tamamlandı ve yapılan işlerin geçici kabulü yapıldı. Halen devam eden elektrik altyapı işlerinin ise ihale koşullarına göre 30 Kasım'a kadar bitirilmesi gerekiyor.



Öte yandan OSB arazisinde, arazinin eğimli yapısı nedeniyle sanayi parsellerinin düzlenerek inşaata hazır hale getirilmesi amacıyla ihale açıldı. OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı tarafından açılan ihaleyle eğimli arazilerdeki parseller düzlenecek ve gereken yerlere istinat duvarları yapılacak. İhale koşullarına göre 180 günde yapılması gereken sanayi parsellerinin düzlenmesi ve istinat duvarlarının yapımı için 3 milyon 345 bin 160 TL keşif bedeli belirlendi ve ihale bu rakam üzerinden teklif alınarak yapılacak. 11 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 15.00'te Milas OSB Müdürlüğünde yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini ihale saatine kadar OSB Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile iletmeleri gerekiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA