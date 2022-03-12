Milas Narkotikten operasyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas Narkotikten operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Milas Narkotikten operasyon

Milas'a E.Ö isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine, şahsın kullanmış olduğu araç takibe alınarak Milas girişinde durduruldu.

Milas'a E.Ö isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine, şahsın kullanmış olduğu araç takibe alınarak Milas girişinde durduruldu. Araç içerisindeki şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramalarda 28,83 gr metamfetamin, 0.24 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. E.Ö.,M.S. ve B.B.B. isimli üç şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında ise 36,45 gr esrar ve 1,66 gr esrarlı sigara ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan M.K ve Ş.D isimli iki şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Milas Narkotikten operasyon

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Tragger, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title