Milas'lı Yörükler, "Harekatın en önünde yer almaya da hazırız"

15.10.2019 15:51

Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği Yönetim Kurulu düzenlediği bir basın toplantısı ile "Barış Pınarı Harekatı'na" destek verdi. Dernek binasında düzenlenen açıklamaya kendisi de Yörük olan ve Barış Pınarı harekatına evini ve traktörünü bağışlayarak destek veren Mustafa Dörtyollu da katıldı.



Dernek yönetimi adına açıklamayı yapan Milas Yörük- Türkmen Kültür Derneği Başkanı Veteriner Hekim Mevlüt Kiriş, "Barış Pınarı Harekatının 7. günündeyiz. Ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden dış güçlerin püskürtülmesi, milletimizin huzur içinde, tam bağımsız bir Türkiye için şanlı Türk Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması amacıyla Kahraman Türk ordumuzun gözünü hiç kırpmadan canını ortaya koyarak Suriye'nin kuzeyine yaptığı bir harekattır. Biz Milas Yörük - Türkmen Kültür Derneğimiz olarak Milas'ımızdaki ve tüm Türkiye'deki Yörükler olarak bu harekatın yanındayız ve tam olarak destekçisiyiz. Bizlere düşen ne görev var ise devletimizin ve ordumuzun emrindeyiz" dedi.



Kiriş, "Damlıboğaz mahallemizde ikamet eden Yörük Hacı Mustafa Dörtyollu amcamızın geçen hafta açıkladığı, 'traktörümü, evimi satıp Mehmetçiğe bağışlayacağım ve orduya katılmaya hazırım' sözleri bizleri daha da güçlü kılmıştır. Yine bu olaya bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan orduyuz" sözleri bu olayla birebir örtüşmüştür. Son bir haftadır Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını görüyoruz ve yapılan destek mesajlarından anlıyoruz. İnternet sayfalarında bakıyoruz her gün yemek, eğlence paylaşanlar Barış Pınarı Harekatını görmezden gelmektedirler. Gerçekten acı bir tablo, üzüntü verici bir durum söz konusudur. Kurtuluş Savaşı'nda vatan hainlerinin torunları bugün yine aynı tavırla Barış Pınarı Harekatını eleştirmekteler, harekatın karşısında bir tutum sergilemektedirler. Çünkü bunlar o zamanda haindi, bugün de, yarın da hain olarak karşımıza çıkacaklardır. Allah Türk ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Başı dik, alnı açık şekilde vatanına dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi - MUĞLA

Kaynak: İHA