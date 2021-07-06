Milas JASAT'tan kaçamadı
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Milas JASAT'tan kaçamadı

Milas JASAT'tan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.S. isimli şüpheli Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.S. isimli şüpheli Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Milas 4. Asliye Ceza Hakimliğince 12 yıl 40 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan Milas İlçesi Çamlıbelen Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen H.İ.S. isimli şahıs Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri ve Merkez Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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