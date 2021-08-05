Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangın havadan görüntülendi
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Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangın havadan görüntülendi

Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangın havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Yaylası'nda süren orman yangını havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Yaylası'nda süren orman yangını havadan görüntülendi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Bayırköy ve Akçakaya mahallelerindeki vatandaşlar, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın alanı havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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