Milas'ın Alternatif Turizm Potansiyeli Değerlendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, başkanlığında Milas ilçesinde bulunan Beçin Kalesi ve Ören Yeri ile Milas Alatepe yamaç paraşütü alanında yapılacak çalışmalar ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmak üzere Vali Yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri ve kazı başkanlarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

MUĞLA (Bültenler) - Milas Kazı evinde yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcıları Ali Yılmaz, Ayhan Yazgan, Caner Yıldız, Murat Kahraman, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, Beçin Kalesi Ören Yeri Alan Sorumlusu Sanat Tarihçisi Davut Oğuz, Karayolları Şube Şefi Duru Öztop, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin Akkaya, TURSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir katıldı.

Toplantıda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Menteşeoğulları Beyliği'nin başkenti ve Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan Beçin Kalesi ve Ören Yeri'nde yapılacak çevre düzenlemesi, aydınlatma, bilgilendirme tabelalarının tamamlanması gibi çalışmaların yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Diğer taraftan Milas-Bafa'da bulunan Herakleia Antik Kentinde başlayan temizlik, kurtarma kazısı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verildi. Milas'ta bulunan bir diğer önemli antik kent Euromos Antik Kentinde restorasyon çalışmalarının devam ettiği, Zeus Mabedinin sütunları dikilmekte olduğu bildirildi.

Milas ilçesi Ören Mahallesinde yaklaşık 650 metre yükseklikte ve Karia Yürüyüş Rotası üzerinde bulunan Alatepe yamaç paraşütü alanının etkin tanıtımı ve çevre düzenlemesi konusunda yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Muğla'nın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için tüm taraflarla ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Vali Orhan Tavlı, ilimiz turizm destinasyonlarının ve alternatif turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması amacıyla yapılan etkin tanıtımı çalışmalarıyla dört mevsim sürdürülebilir turizm hedefine kısa sürede ulaşılacağını ifade etti.

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