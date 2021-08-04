Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı.

Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 22:05:46. #1.14#

title