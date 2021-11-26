Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevki, 79 Ada 319 ve 320 (Eski 298) Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği - Haberler
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Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevki, 79 Ada 319 ve 320 (Eski 298) Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği

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Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevki, 79 Ada 319 ve 320 (Eski 298) Parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

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