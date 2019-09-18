Milas Halk Eğitim, usta öğreticiler alıyor

18.09.2019 15:58

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılacak olan 13 ayrı kursta görevlendirilmek üzere usta öğreticiler alınacak.



Geçtiğimiz günlerde kurum olarak açmayı planladıkları kursların duyurusunu yapan Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kurslarda görev almak isteyen usta öğreticilere yönelik de duyuru yaptı.



Duyuruya göre; Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında açılacak olan Aşçı Yardımcılığı ve Pasta Yapım kurslarında, Hukuk alanında açılacak olan Adli Kalem İşleri kursunda, El Sanatları Teknolojisi alanında açılacak olan Maket Yapımı, Ebru, Kösele Çanta Yapımı, Şiş Örgü Çanta, Şiş Örücülüğünde Şal Örme, Tığ Örgü Çanta kurslarında, Ahşap Teknolojisi alanında açılacak olan Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı kursunda, Seramik ve Cam Teknolojisi alanında açılacak olan Boyacı-Çini İşlemecisi ve Tahrirci-Çinici kurslarında, Giyim Üretim Teknolojisi alanında açılacak olan Deri Kesimci ve Elbise Dikimi kurslarında, Pazarlama ve Perakende alanında açılacak olan Emlak Danışmanlığı kursunda, Tesisat Teknolojisi alanında açılacak olan Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi kurslarında, Müzik ve Gösteri Sanatları alanında açılacak olan Gitar Eğitimi, Yan Flüt ve Halk Oyunları kurslarında, Kişisel Gelişim ve Eğitim alanında açılacak olan Kuran-ı Kerim(Elifba) Okuma ve Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma kurslarında, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında açılacak olan Santralist, Ön Büro Elemanı ve Tur Rehberliği kurslarında, Sanat ve Tasarım alanında açılacak olan Yağlı Boya Resim, Karakalem Resim, Üç Boyutlu Şekillendirme ve Hüsn-i Hat kurslarında, Grafik ve Fotoğraf alanında açılacak olan Fotoğraf Çekimi, Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme kurslarında görevlendirilmek üzere başvurular alınacak.



Usta Öğretici başvurusu yapacak olanların hangi alandan mezun olunmuşsa ancak o alandan kurs açma başvurusu yapabilecekleri belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA