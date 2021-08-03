Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)
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Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)

Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.

Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)
Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)
Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)
Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Sarıyar

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Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor (3) - Haberler
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