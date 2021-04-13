Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza
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Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza

Milas-Bodrum karayolu Karakaya Mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Milas-Bodrum karayolu Karakaya Mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tır, minibüs ve otomobillerin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Bodrum'a doğru seyir halinde olan H. K.'nin kontrolündeki 09 C 2732 plakalı araç, Karakaya mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Aynı yönde seyreden 48 BD 765, 48 KL 712, 48 VY 671, 48 KL 955, 48 BA 757 ve 48 S 3925 plakalı araçların da kazaya karışmasıyla bakım ve onarım çalışması nedeniyle tek yönden sağlanan trafik akışı tamamen durdu. Meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar D. M. ve E. M. Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kanan yol yarım yarım saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. 7 aracın karıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza
Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza
Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza
Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza
Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza
Milas Bodrum karayolunda zincirleme kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:48:38. #1.14#
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