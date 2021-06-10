Milas Bodrum Havalimanı'nda Beklenen Hareketlilik Başladı

1997 yılında tamamlanarak hizmete açılan ve her geçen yılın konuk sayısı ve hizmet kalitesini artırarak bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2021 yılı itibariyle 47 farklı hava yolu firmasının 5 bin 500 dış hat uçuşu gerçekleştirmesi planlanıyor.