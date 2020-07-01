Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla bu ülkeden gelen turistleri taşıyan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla bu ülkeden gelen turistleri taşıyan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar başladı.

Ukraynalıları taşıyan yolcu uçakları Antalya'nın ardından bir başka turizm merkezi Muğla'ya da iniş yaptı.

Başkent Kiev'den 330 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yolu'na ait yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi, Ukraynalı turistlerin bu sezon ilk kez geliyor olması nedeniyle pistteki itfaiye ekipleri "su takı" gösterisi sundu.

Uçaktan inen yolculara, konaklayacakları otelin yetkililerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ukraynalı turistler işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.

Kaynak: AA