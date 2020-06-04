Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama
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Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uçuşların durduğu Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni normalleşme adımları çerçevesinde ilk uçak indi.

Milas-Bodrum Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama
04.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:58

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uçuşların durduğu Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni normalleşme adımları çerçevesinde ilk uçak indi.

Koronavirüs salgınında 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları atılarak, bazı şehirlere yurt içi uçuşlar tekrar başladı. Bu kapsamda Anadolu Jet'in Ankara'dan 140 yolcusuyla kalkan uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bugün saat 10.10'da su takıyla karşılandı. Karşılanması törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın yanı sıra havalimanı yöneticileri de katıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, uzun bir aradan sonra Milas-Bodrum Havalimanı'na uçuşların yeniden başlamasının bayram havası yaşattığını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kaymakam Arslan "Milas-Bodrum Havalimanı günlük uçuş trafiği ile ülkemizin en önde gelen havalimanlarından biri. Dünyanın dört bir tarafından biz geçmiş yıllarda misafirlerimizi ağırlamışken bu havalimanının uçaksız ve yolcusuz olması bizi gerçekten çok üzüyordu. Ancak bugün gerçekten bütün çalışma arkadaşlarımızda, personelimizde bir bayram sevinci yaşanıyor. İnşallah bu zor sıkıntılı günleri hep beraber atlatarak havalimanımızın ve ülkemizin yükselişi için gayretimizi ortaya koyacağız" dedi. Arslan ayrıca sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyan ve maske takan tüm yolculara teşekkür etti.GÜNDE 6 SEFER DÜZENLENECEK

Milas-Bodrum Havalimanı'na, THY ve Anadolu Jet uçuşlarında İstanbul Havalimanı'ndan 3, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 1 olmak üzere günde 6 sefer düzenleneceği bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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