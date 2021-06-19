Milas Bilim Şenliğine YK Enerji damgasını vurdu
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Milas Bilim Şenliğine YK Enerji damgasını vurdu

Milas Bilim Şenliğine YK Enerji damgasını vurdu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan, Türkiye'nin elektriğinin yaklaşık yüzde 5'ini üreten YK Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde "Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde" teması ile düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde paydaş katılımcı olarak yer aldı.

Ege Bölgesi'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan, Türkiye'nin elektriğinin yaklaşık yüzde 5'ini üreten YK Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde "Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde" teması ile düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde paydaş katılımcı olarak yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 bin kişilik istihdam kapasitesiyle bölge halkının refahına katkı sağlayan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Katıldığı her platformda insan ve doğa öncelikli üretim yaptığını vurgulayan şirket, TÜBİTAK Bilim Şenliğinde 1000 adet lavanta fidesini "biz enerji üretiyoruz, siz yaşatın" diyerek çocuklarla buluşturdu.

YK Enerji standı Milas protokolü ve Milas halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke tarafından "en anlamlı stant" olarak değerlendirilen stantta bin lavanta fidesinin yanı sıra çocuklar için özel ikramlar da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Cafer Varol, "Bulunduğumuz şehrin ekonomik olarak kalkınmasına, bölge halkının refah düzeyine sağladığımız istihdam ile katkı sunmak kadar önem verdiğimiz bir diğer husus ise şehrin kültürüne, tarihine, sportif aktivitelerine, bulunduğumuz çevreye, eğitim düzeyine pozitif değer sağlayacak projeler üretmek ve böyle projelere destek olmak. Milas Kaymakamımız Sayın Mustafa Ünver Böke ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsa Bal'dan, TÜBİTAK destekli bir etkinliğin şehrimizde gerçekleşeceğini duyunca çok sevindik. Bir yıllık bir emeğin böylesine güzel bir meyve vermesi bizleri de memnun etti." ifadelerini kullandı.

YK Enerji 2015'den bu yana toplam 1 milyon 120 bin 023 adet fidanı Türkiye'ye kazandırdı

Çocuklara doğa sevgisini aşılamak, kendi diktiği fidenin kendisiyle birlikte filizlendiğini, büyüdüğünü görmesine vesile olmak istediklerinin altını çizen Varol, "Bilindiği gibi, IC Enerji & Limak Enerji ortak yatırım iştiraki olan şirketimiz 2015'den bu yana toplam 1 milyon 120 bin 023 adet fidanı ülkemize kazandırdı ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda böyle değerli bir davet alınca, çevre birimimizle birlikte harekete geçtik. Milas halkı ile bu vesileyle buluşmaktan ve çocuklarımızın heyecanına ortak olmaktan dolayı mutluyuz. YK Enerji olarak sosyal sorumluluk projelerimiz ve katılımlarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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