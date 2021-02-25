Milas Belediye Başkanı Tokat'tan, belediye personelinin "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, usulsüz yapıların rüşvet karşılığında görmezden gelindiği iddialarına ilişkin, "Konuşulanlardan ya da basında yazılanlardan Belediyenin kurumsal kimliğinin hedef alındığını görüyoruz." dedi.

Tokat, makamında gazetecilere, ilçede yürütülen soruşturma kapsamında 3 belediye çalışanının gözaltına alındığını hatırlattı.

Yaşanan süreçten bilgisi olduğuna değinen Tokat, konuyu savcılığa kendilerinin götürdüğünü savundu.

Olayın yaklaşık bir yıl önce meydana geldiğini, süreci takip ettiklerini anlatan Tokat, "Konuşulanlardan ya da basında yazılanlardan Belediyenin kurumsal kimliğinin hedef alındığını görüyoruz. Belediyeye yapılan operasyon gibi bir şey yok. Özellikle bizim savcılığa intikal ettirdiğimiz konu neticesiyle ortaya çıkmış bir takip var." diye konuştu.

Tokat, kendilerinin de gelişmelere istinaden gerekli iç ve idari soruşturmaları yapacaklarını dile getirdi.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim biriminde çalışan birkaç memurun usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, toplanan delillerin ardından belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A, 24 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç